KAART | Coronacijfers blijven oplopen: Apeldoorn, Raalte en Nunspeet vallen op

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in deze regio lag afgelopen etmaal opnieuw hoger dan in voorgaande maanden per dag het geval was. Daarbij vallen vandaag vooral Nunspeet, Raalte en Apeldoorn op.

Naast die gemeenten halen Staphorst en Zwartewaterland opnieuw een zeer hoge score. Staphorst zit omgerekend inmiddels op 307,1 positieve tests per 100.000 inwoners; het tienvoudige (of meer) van veel andere gemeenten. In absolute aantallen gaat het om 53 vastgestelde besmettingen in de voorbije 24 uur in Staphorst. Brummen, Ommen en Dronten zijn de witte raven in dit deel van het land, met nul besmettingen.

Gisteren kwam het aantal besmettingen in Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland in een etmaal uit op 496. Nu eindigt de teller op 460; nog steeds duidelijk meer dan afgelopen weken gebruikelijk was. IJsselland heeft het hoogste percentage aan positieve testuitslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoge scores

Toch ligt het aantal gemelde besmettingen in de laatste 24 uur in IJsselland iets lager dan een dag eerder (186 om 207 in absolute aantallen). In Noord- en Oost-Gelderland is het juist verder gestegen; van 182 naar 192 in het laatste etmaal. Met name Apeldoorn en Nunspeet halen in dit gebied relatief hoge scores.

In IJsselland is het naast de genoemde twee donkerrode gemeenten, dit keer Raalte dat er uit springt: 18 positieve tests staat gelijk aan 47,5 per 100.000 mensen. Dat is bovengemiddeld veel.

Flevoland

Lelystad trekt in Flevoland het gemiddelde omhoog, met 41,3 positieve tests per 100.000 mensen. De rest van die veiligheidsregio scoort juist zeer laag, waardoor het totaal op 19,1 per 100.000 komt. Dat is vergeleken met de rest van Nederland niet opzienbarend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk beeld

Het totaal aantal positieve covidtests in Nederland was afgelopen etmaal iets lager dan een dag eerder. Het waren er 3662. Het weekgemiddelde stijgt echter. Dat ligt nu op 2934 per dag; een forse toename ten opzichte van een week eerder.

In de voorbije 24 uur zijn in Nederland ziekenhuisopnames van 44 covid-patiënten gemeld. Dat is minder dan de voorgaande drie dagen. Het aantal is niet helemaal aan deze dag te koppelen; er zit vaak wat vertraging in de verwerking van opnames. Een aantal andere covid-indicatoren, zoals besmettingen in verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, ligt eveneens lager dan een etmaal eerder. Ook hiervoor geldt dat sommige meldingen pas later doorkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.