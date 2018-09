Kaartjes bekerduel Staphorst - PEC Zwolle vliegen de deur uit

Video Eigenaar De Rietstulp Giethoorn prijst zich gelukkig met kordate optreden brandweer

16 september Het had niet veel gescheeld of een brand in de berging van restaurant De Rietstulp in Giethoorn was zondagochtend vroeg overgeslagen naar deze rietgedekte horecagelegenheid. De brandweer van het dorp wist dat met de toegesnelde collega's uit Zwartsluis en Vollenhove te voorkomen.