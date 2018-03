Kaasboer Rouveen: 'Zonder donornier zou mijn winkel niet bestaan'

Huisman (43) overhandigt vervolgens een cheque aan de Nierstichting, met daarop een bedrag van 5.000 euro. Het resultaat van anderhalve maand collecteren, waarbij de kaasboer uit Rouveen voor iedere verkochte kilo een euro in een potje stopte. ,,En ondernemers uit het dorp en de omgeving hebben me vervolgens enorm geholpen met extra sponsoring. Mijn bedrijf bestaat nu twintig jaar en om dat jubileum te vieren wilden we iets speciaals doen. Je kunt korting geven, maar dit leek ons goed. Iedereen weet van mijn donornier, en de situatie bij ons in de familie."

Familie

Het is immers zo'n vijfentwintig jaar geleden als de broer van Huisman dringend een nier nodig heeft. En dat terwijl Johan zelf ook zachtjesaan met dezelfde aandoening te kampen krijgt. ,,Mijn vader wilde graag zijn nier aan mijn broer afstaan", zegt Johan. ,,Maar waarschuwde mij wel dat hij er mij dan later niet eentje kon geven. Natuurlijk vond ik het goed." Op een gegeven moment komt Huisman zelf op de wachtlijst te staan. Het duurde al met al zes jaar voor zich een geschikte donor meldt. ,,Op een zaterdag werden we gebeld, om half zeven in de ochtend. 'Groningen', zei mijn vrouw, 'UMCG'. Toen wist ik genoeg. Zat ik daar in een wachtkamer, samen met een man die voor de andere nier kwam."

Maar goed ook, want Huisman voelt zich door het ontbreken van een goed functionerende nier steeds slapper worden. Hij is een fervent voetballer en doet noodgedwongen een stapje terug, van het eerste elftal van sportclub Rouveen naar de lagere senioren. Later is hij als elftalleider verbonden aan het vlaggenschip en krijgt een karrenvracht aan kaarten als in Groningen zijn nieuwe nier wordt aangemeten. ,,Eerst sloeg de nier niet aan, en dat was wel frustrerend. Later wel. Een opluchting." De moeder van Huisman heeft dan al een donornier. ,,Ze is nu 82, maar het gaat prima met haar. Zij kreeg een nieuwe nier terwijl ik er ook op zat te wachten. Ze vroeg de doktoren nog of ze die van haar niet aan mij konden geven, omdat ik een stuk jonger ben. Kon natuurlijk niet, maar als je moeder dat wil word je er toch even stil van."

Donordiscussie