Kale plek bij veerpont Genemuiden na omzagen zieke populieren

Er worden nieuwe bomen geplant, maar het duurt zeker enkele tientallen jaren voordat het beeld bij de veerpont weer hetzelfde is als in 2018. ,,Ik maak het niet meer mee’’, zegt een man die in de snijdende koude wind foto’s staat te maken van de werkzaamheden. Vanuit de stuurhut op de veerpont heeft Enrico Kolk de hele dag een goed en vooral warm zicht op de werkzaamheden. ,,Eersterangs plekkie’’, zegt de pontbaas én verslaggever van het lokale weekblad. Hij zit als het ware bovenop het nieuws.