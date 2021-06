Kalender inlineskaten krijgt meer vorm door marathons in Staphorst en Steenwijk

Staphorst is op de nieuwe kalender de tweede marathon. Eerst doen de inlineskaters Utrecht aan op 23 juli, een week later komen ze in Staphorst aan de start. De marathon in Staphorst wordt gehouden op vrijdag 30 juli.

De marathon in Steenwijk wordt in september verreden. Het marathonpeloton komt zaterdag 18 september aan de start in Steenwijk. Het is een van de klassiekers, de Klim van Steenwijk staat al jaren op de kalender, maar werd vorig jaar niet verreden door het coronavirus. Gary Hekman uit Kampen won de laatste editie in 2019. Het was de zesde keer dat Hekman ‘De Klim’ won.

De vierde marathon wordt gehouden in het Gelderse Otterlo, een week voor de Klim van Steenwijk. Naast de vier toegevoegde marathons zijn er in augustus nog het NK marathon en het ONK in Hallum (zaterdag 21 augustus).