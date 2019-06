Kamer steunt plannen om toeristische druk op Giethoorn wat weg te nemen

Het is volgens Kamerlid Moorlag een nationaal belang om de toeristische druk op Nederland beter te spreiden ter verbetering van de leefbaarheid in de plaatsen met overdruk, en om de toeristisch-economische potentie van gebieden met onderdruk beter te benutten. ,,De gezamenlijke aanpak van de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel om de toeristische druk op Giethoorn te verminderen is een waardevol proefproject voor betere spreiding van toerisme’’, aldus Moorlag. In zijn aangenomen motie verzoekt hij de regering actief bij te dragen aan het welslagen van dit project en samen met provincies proefprojecten te ontwikkelen en te ondersteunen voor betere spreiding van toerisme en versterking van het toerisme en de leefbaarheid in krimpgebieden.

De gemeente Steenwijkerland zet zich in om projecten te realiseren die bijdragen aan het spreiden van toeristen over de regio om de toeristische druk op Giethoorn te verminderen. Deze plannen maken deel uit van het bidbook Land van Weerribben en Wieden – Poort naar Overijssel. Hoewel in Den Haag eerder een financiële bijdrage in het kader van een Regio Deal is afgewezen, hebben gemeente en provincie afspraken gemaakt om samen te gaan investeren. Ook is een lobby ingezet om ook het Rijk te bewegen alsnog bij te dragen. Enkele Kamerleden hebben medio april het gebied bezocht. Volgens de Steenwijkerlandse wethouder Bram Harmsma heeft dat zeker meegeholpen bij het aannemen van de motie van Kamerlid Moorlag.