Kamperzeedijk kan weer lezen

Ruim een jaar na de sluiting van de bibliotheek in Kamperzeedijk, is door basisschool De Driester een schoolbibliotheek in gebruik genomen. Dat gebeurde door wethouder Maarten Slingerland en de leerlingen Arjen Schuurman en Julian van Belzen. Volgens directeur Harold Engels zijn lezen en taalontwikkeling belangrijk voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, en daarom heeft de school flink geïnvesteerd om een uitgebreide schoolbibliotheek op te tuigen. Met steun van bibliotheek en vrijwilligers is de collectie flink onder handen genomen. Er zijn veel nieuwe boeken aangeschaft, de inrichting van de bibliotheek is aangepast en alle boeken staan in een nieuw uitleensysteem.