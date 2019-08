Kan Spaans corso nog iets leren in Sint Jansklooster?

videoDe organisatie van het bloemencorso in Sint Jansklooster krijgt delegatie van een corso uit Spanje op bezoek. Of de Spanjaarden iets kunnen leren van de Kloosterse corsobouwers, of juist andersom, moet nog blijken. Doel van het bezoek is te komen tot een vorm van samenwerking.

,,Het zal dan vooral gaan om de uitwisseling van kennis en wellicht ontwerpen’’, zegt COV-bestuurslid Roel van der Zweerde. Hij verwacht niet dat met de Spanjaarden handel in dahliabloemen gedreven gaat worden. ,,Door de afstand lijkt mij dat logistiek niet voor de hand te liggen, nog los van de transportkosten.’’ De delegatie van vier personen vertegenwoordigt het corso in de kustplaats Laredo, in de buurt van Bilbao. ,,Via onze voorzitter Marten Heetebrij zijn ooit de contacten gelegd en dat leidt nu tot het eerste bezoek. Ja, het is de bedoeling dat wij daar een keer gaan kijken.’’ De Spanjaarden verblijven bijna een week in Sint Jansklooster en gaan kijken bij het bouwen van de praalwagens en wonen vrijdag het corso bij.

Het bloemencorso in Laredo, Batalla de Flores (vrij vertaal: strijd van de bloemen), vertoont opvallende gelijkenissen met de Nederlandse corso’s, zo blijkt uit videobeelden op social media. Er wordt voor het merendeel gebruik gemaakt van dahliabloemen, aangevuld met andere bloemen zoals afrikaantjes en chrysanten. Die worden op de praalwagens gespijkerd en gelijmd. ,,Wel bijzonder is dat ze dahliabloemen helemaal plukken en de bloemblaadjes stuk voor stuk weer aanbrengen. Het is in Nederland niet onbekend maar wordt niet vaak toegepast’’, zegt Van der Zweerde.

,,Door met die mensen in gesprek te gaan horen we vast waarom zij dat zo doen end at geldt ook voor andere aspecten.’’ Andere overeenkomsten zijn onder meer bewegende delen en figuranten op de praalwagens. Het Spaanse corso is ouder dan dat in Sint Jansklooster. De Batalla de Flores wordt sinds 1908 gehouden, bij de optocht in Klooster worden pas sinds 1968 bloemen gebruikt..

Kopje Cultuur

De vrijage met het Spaanse bloemencorso is niet de eerste samenwerking die de COV aangaat. De Leerlingen van de Zwolse scholen Cibap en Landstede spelen een rol bij respectievelijk het ontwerpen van praalwagens en het maken van een televisiereportage, die in september in twee delen bij SBS6 is te zien. ,,Bij het zaterdag te houden corsofestival werken we samen met Kopje Cultuur voor de invulling van een straattheaterfestival’’, zegt Roel van der Zweerde.