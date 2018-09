Kanon in Blokzijl buldert op de Dag van de Geschiedenis

Wethouder Trijn Jongman: ,,In de geschiedenisboeken over Blokzijl is ‘opstand’ een regelmatig terugkerend thema. De keuze voor Blokzijl als gastheer voor deze editie van de Dag van de Geschiedenis was dan ook snel gemaakt." De wethouder doelt op onder meer op het feit dat de fortresse Blokzijl in 1581 werd gesticht door Diederik Sonoy tijdens de opstand tegen de Spanjaarden. Het aan de Zuiderzee gelegen Blokzijl was een plaats van militair-strategisch belang waar waaruit de steden aan de Hollandse kust werden beschermd tegen de Spanjaarden. Ook berucht in de geschiedenis van Blokzijl is de maar liefst drie jaar durende staking van personeel van houtzagerij Loos, dat, tegen de zin van de directie, lid was geworden van de vakbond.