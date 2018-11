Kapper geknipt voor rol van verguisde uitvinder Wardenier in nieuwe musical

Met het bekendmaken van de naam van de hoofdrolspeler in de nieuwe regionale musical Het mysterie Wardenier is in ieder geval één geheim ontrafeld. Richard Akkerman uit Sint Jansklooster gaat de rol van de verguisde uitvinder Johannes Wardenier spelen. De 37-jarige hairstylist is door het creatieve team zelfs een dubbelrol toebedeeld, want hij speelt in de musical ook nog een student.

Akkerman weet nog niet goed wat hij moet verwachten van zijn rol als Johannes Wardenier. ,,Met spanning wacht ik op het script. Dat zal veel duidelijk maken. Nu heb ik nog geen idee welk beeld de regie voor ogen heeft bij de rol.’’ Wel weet hij dat is gekozen voor een hedendaagse versie over de Steenwijkerwoldse boerenzoon Johannes Wardenier, die in 1934 beweerde een brandstofloze motor te hebben uitgevonden. Met onder anderen vier studenten die onderzoek doen naar de uitvinding.

Dat was korte tijd wereldnieuws, maar bewezen is het nooit. Rond het verhaal zweven tot op de dag van vandaag allerlei vraagtekens. Wardenier werd voor gek verklaard en opgenomen, na zijn terugkeer was de motor ontvreemd (volgens Wardenier door de zich bedreigd voelende olie-industrie) en de in Wolvega te bouwen fabriek kwam er nooit. De Steenwijker journalist Henk Ymker deed er later onderzoek naar. Hij schreef er talrijke artikelen over en was medeauteur van het boek Het mysterie Wardenier. Die informatie vormt de basis voor de musical, waarvoor Jan Blei, Barbara Lok en Wim Rebergen teksten en muziek schreven.

Storm over Beulaeke

Ze deden dat ook voor de o zo succesvolle eerste regionale musical Storm over Beulake, die in twee jaar tijd bijna 10.000 bezoekers trok naar de zeven voorstellingen in theater De Meenthe en de zes optredens in de Gieterse open lucht. Reden voor Han Evers, als initiatiefnemer en aanjager van de productie, om hiermee door te gaan, waarbij de keuze viel op Wardenier en zijn brandstofloze motor.

In de eerste drie voorstellingen van Storm over Beulaeke was Richard Akkerman ook te zien. Daarna haakte hij om uiteenlopende redenen af. Maar hij had ondertussen op het podium wel zijn huidige partner Helmich Boes ontmoet. ,,Die musical heeft mij wel het nodige gebracht’’, zegt hij met een brede lach op het gezicht. ,,Helmich speelt bij de Vollenhoofse toneelvereniging De Toutenburghers en heeft ook een van de hoofdrollen in deze musical gekregen.’’

Tijdrovend

Akkerman, die een kapsalon heeft in het Gooi, was helemaal niet van plan om auditie te doen voor Het mysterie Wardenier. ,,Ik rijd vijf dagen in de week naar Laren en volgend jaar gaan Helmich en ik trouwen. En zo’n musical is toch enorm tijdrovend.’’ Lichte aandrang van Barbara Lok, bij wie hij sinds enkele jaren zangles volgt, trok hem over de streep. ,,De uitvinding van die motor en alles wat daarop volgde is natuurlijk een fascinerend verhaal, al zal het altijd wel een mysterie blijven. Daarnaast zorgt het nieuwe regieteam voor nieuwe uitdagingen, en ja, ik heb een passie voor muziek.’’

Toch ziet hij zich nog niet terug in televisieshows zoals The Voice of Holland. ,,Mijn ambitie is niet om bekend te worden. Bovendien is het een moeilijke wereld om in te slagen. Als je succesvol bent, is er geen enkele garantie dat je dat ook blijft. Bij wat ik nu doe, voel ik mij goed: met een grote groep mensen iets moois neerzetten. Het is net als in mijn vak, waarin ik als kapper de mensen mooi maak. Ik weet ook niet of ik de salon en het leven in ‘Klooster’ er wel voor zou willen opgeven’’, zegt Akkerman, een geboren Amsterdammer. ,,Ik ben ook verliefd geworden op deze prachtige omgeving.’’

