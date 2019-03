Katje van het dak gered door brandweer in Steenwijk

Musical, pop-up museum en boek omlijsten mythisch verhaal uitvinder Johannes Wardenier

12:28 Was het een fantastisch genie of een geniale fantast? Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold, die in 1934 een brandstofloze motor zou hebben uitgevonden, inspireert tot een heuse musical, een pop-up museum en een nieuw boek. Er komen minstens vier musicaluitvoeringen in Steenwijks theater De Meenthe, meldt producent Han Evers.