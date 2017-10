Keizerarend zorgt voor een 'reünie' van vogelkijkers bij Genemuiden

Sinds 2005 is de arend niet meer waargenomen in Nederland en dan ineens twee keer: vorige week in Brabant en nu in Overijssel. De echte vogelkijker laat alles ineens voor zijn hobby vallen. Nico Noordhof (47) uit Dalfsen is niet zo iemand. Toch staat hij tussen de fotografen met enorme lenzen. ,,Ik ben geen soortenjager, zoals de rest hier. Ik ben al 35 jaar een trekteller. Elke morgen kun je mij op de Lemelerberg vinden. Als ik niet op tijd mijn gegevens invoer op trektellen.nl dan komt er meteen commentaar van alle kanten."

Lees ook Play Zeldzame keizerarend duikt op in de Weerribben Lees meer

Noordhof probeert voor zijn hobby tussen juni en half november zo veel mogelijk vrij te zijn van zijn werk. ,,Dat je buiten bent, het onverwachtse, je passie delen met andere mensen en het veel intensiever beleven van de seizoenen, maakt dat ik dit mooi vind."

Volledig scherm Nico Noordhof uit Dalfsen tuurt de hemel af naar de keizerarend. © Sander Lindenburg

Al om 6.45 uur present

De Dalfsenaar is niet echt onder de indruk van de keizerarend die rond Genemuiden zweeft. ,,Ik ga regelmatig naar het buitenland voor tellingen. Zo ben ik in Israël, Iran en Turkije geweest en daar zie je ze ook vliegen. Maar ik was vrij vandaag en dit was lekker dichtbij." Hoe anders is de insteek van Michel Veldt (35) uit Utrecht. Hij had dinsdagavond al vrij gevraagd van zijn werk, zodat hij woensdagmorgen om 6.45 uur in de duisternis al klaar zou staan voor een 'dagje keizerarend'. En hij was op dat tijdstip niet eens de allereerste.

Maar het wachten werd beloond. De vogel die normaal in Spanje of Oost-Europa leeft, heeft hij vast kunnen leggen op de gevoelige plaat. Op zijn cameraset van 8.000 euro kan hij de foto's laten zien.

Territorium

,,Voor dit fotograferen heb ik alles over. Desnoods zwem ik zelf naar Rottumerplaat. Ik heb vandaag mooie beelden kunnen maken. Bijvoorbeeld toen de keizerarend werd aangevallen door een zeearend, die vond dat hij te veel in zijn territorium kwam."

Veldt werd op een gegeven moment omringd door 150 mede-kijkers, maar daarvan is in de loop van de middag niet veel meer over: ,,We hebben een WhatsAppgroep waarmee we elkaar op de hoogte houden. Veel mensen moesten weer werken, anderen zijn een betere plek gaan zoeken om te fotograferen. Er is een harde kern van zo'n 400 tot 500 mensen in Nederland die alles over hebben voor het fotograferen van vogels. Vorige week waren we met z'n allen op Vlieland. Nu hier. Het voelt telkens als een reünie."