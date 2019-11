Kerk kaapt boerderij voor de neus van Museum Staphorst weg

Christen­Unie: ‘Wordt casino-aan­bod Steenwij­ker­land nu wel of niet verruimd met de Family Fun Zone?’

6:00 De ChristenUnie in de gemeente Steenwijkerland wil helderheid over alle afspraken, vergunningen en procedures met betrekking tot de huidige twee casino’s in de gemeente én de eventuele komst van een casino in de Family Fun Zone in Steenwijk. ‘Gaat het nu wel of niet om een verruiming?’