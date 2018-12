Kerst is voor Harm Hoeve de drukste tijd van het jaar

Kerst nadert en dat is de reden dat Harm Hoeve (54) uit Rouveen vrijwel geen avond thuis is. Als dirigent van meerdere koren en als organist geeft hij het ene kerstconcert na het andere.

Is dit de mooiste tijd van het jaar?

,,Kerst is inderdaad een hele mooie periode voor een dirigent en organist, maar ook voor de koren zijn het hoogtijdagen. Er is veel sfeervolle muziek en in deze tijd komen er veel mensen naar de concerten. Nee, een favoriet lied heb ik niet. Maar een uitvoering met koor en orkest in een oude kerk spreekt mij wel enorm aan. De Bovenkerk in Kampen zat ook helemaal vol bij het concert met mannenkoor Stereo.’’

Wanneer begin je met de voorbereidingen?

,,Ach, eigenlijk het hele jaar zoek je wel naar nieuwe kerstmuziek, want je wilt ook niet ieder jaar hetzelfde spelen, al zijn er altijd liederen die steeds terugkomen. Sommige oude kerstliederen, zoals Stille Nacht, Komt allen tezamen en Ere zij God, laten zich niet verdringen. Op het moment dat duidelijk is wat de koren gaan zingen en wat ik bij de orgelconcerten ga doen, ga ik stukken arrangeren en leg ik contacten met solisten. De repetities beginnen half september, begin oktober.’’

Is dat niet vervelend, avond aan avond dezelfde liederen?

,,Maar dat is niet het geval. Ieder koor zingt weer andere stukken en als organist of pianobegeleider is het vaak nog weer andere muziek. Mensen willen natuurlijk bekende liederen horen en zingen, maar ook die kun je met een arrangement in een nieuw jasje stoppen. Daar gaat tijd in zitten, maar houdt de concerten wel afwisselen. En er komt ook wel nieuw kerstrepertoire bij. Zo heeft Johan Bredewout uit Vollenhove, met wie ik veel samenwerk, een aantal jaren geleden een kerstoratorium geschreven en die muziek wordt veel gezongen.’’

Quote Er is altijd wel tijd voor huiselijke gezellig­heid. En anders roept mijn vrouw mij wel tot de orde Harm Hoeve, dirigent en organist

Nu ben je natuurlijk geen avond thuis?

,,Maar heel weinig. In de kerstperiode kan ik meer optredens krijgen dan ik aan kan en ben dus veel op pad. Toch is er altijd wel tijd voor huiselijke gezelligheid. En anders roept mijn vrouw mij wel tot de orde. Maar het klopt dat het een drukke periode is. Naast de concerten gaan de repetities gewoon door. Met mijn koren geef ik in de aanloop naar Kerst vijf concerten en als organist nog eens een stuk of zeven. Met enkele andere organisten doe ik ook nog de begeleiding van de kerkdiensten in Rouveen en tijdens de bejaardenmiddag in ons dorp heb ik de pianobegeleiding verzorgd. Eerste Kerstdag is voor het gezin en Tweede Kerstdag hou ik ook vrij want dan is mijn moeder jarig. Maar de drukte is nog niet voorbij hoor. Er komen nog wat nieuwjaarsconcerten aan..’’

Dan zul je wel blij zijn als het er op zit?

,,O nee. Vervelen doet het zeker niet. Ik doe de laatste met evenveel enthousiasme als de eerste. En als dat niet meer zo is, moet ik er mee ophouden. Kerst kost me echt geen moeite, zeker niet als ik in mooie oude kerken kan spelen en de bezoekers enthousiast reageren. Ik ben niet blij als het er op zit, maar ik ben blij als ik de reeks in goede gezondheid kan afsluiten.’’