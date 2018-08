Kersverse Steenwijker magneetvisser doet explosieve vangst

Gelukkig heeft hij de foto's nog, want de granaat is hem door de politie ontnomen. ,,En omdat het in principe een wapen is, krijg ik hem ook niet terug", zegt Scheper (34). Achteraf blijkt het ontstekingsmechanisme niet meer aanwezig in de granaat, maar dat wist hij niet toen hij 'm naar boven hengelde. ,,Ik wist ook niet meteen wat het was, maar dat werd via contact met andere magneetvissers via Facebook wel snel duidelijk. Toen heb ik 'm maar in het gras gelegd en de politie gebeld."