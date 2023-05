Keuze voor ontsluitingsweg is heet hangijzer in discussie over Toekomstbeeld Giethoorn

Wel subsidie voor Chinees, maar niet voor Nederlands riet: ‘Ze lachen zich drie keer de broek uit’

Riettelers in de Kop van Overijssel zijn bijzonder verbolgen over een ingestelde overheidssubsidie op riet dat afkomstig is uit China. Nadat ze eerder aan de bel trokken over de volgens hen oneerlijke concurrentie, slaat ook de politiek in Den Haag alarm. ,,Die Chinezen lachen zich drie keer de broek uit.”