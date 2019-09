Kicken op stratencircuit in Basse

Voor de 25ste keer scheuren oude motoren over een stratencircuit in de buurtschap Basse. Twee coureurs over hun liefde voor de sport.

'Een absoluut hoogtepunt in ons racejaar." Zo omschrijven Floor Ruig (60) en zijn twee jaar jongere echtgenote Marijke hun deelname aan de jaarlijkse TT van Basse, een demorace van motoren (bouwjaar voor 1972) met een klassieke status. Het echtpaar uit Oldemarkt stond zaterdag met hun Triumph-zijspan voor de zoveelste keer aan de start van deze door de buurtvereniging en het Classic Racing Team (CRT) georganiseerde race over een fraai stratencircuit.

Na de opening van deze 25ste editie door burgemeester Rob Bats ging het spektakel, met 110 deelnemers in verschillende klassen, los voor de ogen van ruim 4500 toeschouwers. ,,We voelden ons meteen weer als een vis in het water. Dergelijke races rijden geeft ons een enorme kick. Zeker in Basse. Veel publiek en een thuiswedstrijd voor ons'', zegt Marijke.

Altijd samen

De twee rijden jaarlijks acht races in het land, altijd samen. Tussentijds staat de zijspan, met enkele andere motoren, thuis te pronken. De dagen voorafgaand aan een demorace, waarbij de regelmatigheid van de ronden belangrijker is dan de topsnelheid, begint het bij de twee te kriebelen. ,,De zijspan nog even een goede poetsbeurt geven en de motor technisch goed nakijken, en desnoods sleutelen. Alles moet pico bello zijn. Anders komt die niet door de keuring voorafgaand aan de race", zegt Floor.

De races en de liefde voor motoren zitten hem in de genen. ,,Het is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader zat ook volop in de racerij. Ik ben er mee opgevoed. Op mijn elfde jaar had ik mijn eerste brommer. Toen ik 14 was mijn eerste motor. Die liefde is nooit meer verdwenen."

Besmet

Ook de volgende generatie is er mee besmet. Zoon Bauke en dochter Sanne Marije verschenen zaterdag ook in hun zijspan aan de start. Met een prima resultaat. Ze werden tweede. ,,En wij derde. Dat is toch een prachtig podium in Basse. Echt even genieten", zegt Marijke. Al vanaf het jaar 2000 doet het echtpaar mee aan de demoraces van CRT. ,,Vanwege de drukte van onze eigen bedrijf zijn we er een tijdje uit geweest en stond de zijspan werkloos in de schuur. Toch zijn we weer begonnen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een wedstrijd rijden met een oude motor is geweldig. Het geeft ons een kick."

De twee geven hun passie nooit meer op. ,,We genieten er van, ook van onze uitstapjes naar een motorbeurs in Italië. We hopen tot ons tachtigste jaar door te gaan. De oudste deelnemer was zaterdag ook 80 jaar. In ieder geval doorgaan zolang het lijf het houdt."