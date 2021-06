Kids Run in september als vervanger voor Monkey Fun Run

,,De eerste editie in 2019 in Steenwijk was er één met potentie’’, zegt medeorganisator Koen Walpoott. ,,Er ligt nog ergens een lijst met verbeterpunten die we wilden doorvoeren, om er een nog groter succes van te maken. Dat kan dus niet eerder dan in 2022.’’ Want het evenement is voor het tweede jaar op rij wegens corona geschrapt. ,,Voor een evenement als het onze is het heel lastig in te schatten wat we half juli mogen. We kunnen niet het risico lopen om duizenden euro’s te investeren, in spullen en we straks horen dat het niet mag. Zijn we simpelweg niet kapitaalkrachtig genoeg voor.’’