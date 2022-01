Kind van Ruinerwold: ‘We willen best vertellen dat het goed met ons gaat’

De 22 van 2022Israel van Dorsten zat zaterdagavond 12 oktober 2019 op het terras van dorpskroeg De Kastelein, aan de rand van Ruinerwold . Hij droeg oude kleren, had lang haar, een baardje en zag er wat verwilderd uit. De volgende dag meldde hij zich weer bij het café en met horten en stoten kwam het eruit: hij zat thuis in een heel lastige situatie.

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer 14: Israel van Dorsten (27).

Het was het begin van een krankzinnig verhaal dat de hele wereld zou overgaan: dat van het spookgezin van Gerrit-Jan van D.

Documentaire

Israel was de eerste van de negen mensen die bekend zouden komen te staan als ‘de kinderen van Ruinerwold’.

Jessica Villerius maakte er een gelijknamige documentaire over. In De Kinderen van Ruinerwold vertelde Israel zijn verhaal, samen met zijn oudere broers Shin en Edino en zijn oudere zus Mar-Jan, die al niet meer thuis woonden.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Televizier-Ring

De documentaire werd op 14 oktober 2021 (twee jaar na het cafébezoek van Israel) bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Het was voor het eerst dat een documentaire de prestigieuze televisieprijs won.

Israel was erbij op het Televizier-Ring Gala en straalde. Een dag daarvoor was het ook al feest, omdat hij zijn propedeuse had gehaald op de Dutch Filmers Academy. Hij wil namelijk zelf ook filmmaker worden.

,,Ik vind het superleuk. Het zit in me, dat ben ik aan het ontdekken. Via Jessica ben ik ermee in aanraking gekomen. De manier waarop zij documentaires maakt, heeft me persoonlijk erg geraakt. Betrokken, eerlijk, met vertrouwen, het echte verhaal.”

Volledig scherm Documentairemaker Jessica Villerius bekijkt samen met Israel van Dorsten nog eens de Gouden Televizier-Ring. © Brunopress

Verkocht en vervolg

De bekroonde documentaire werd verkocht aan het buitenland en de bekendste telg van wat ooit een spookgezin was, is nu met Villerius bezig met een vervolg op de Kinderen van Ruinerwold, dat in 2022 moet uitkomen.

Villerius: ,,We gaan daarin laten zien hoe de kinderen nu in het leven staan. Daar is zoveel vraag naar.” Israel, die het afgelopen jaar stage liep bij de camera-afdeling van de film Silverstar: ,,En daar staan we open voor. Niet terug naar het verleden, dat is geweest. Maar we willen best vertellen dat het goed met ons gaat.”

Volledig scherm De boerderij in Drentse Ruinerwold waar Gerrit Jan van D. zijn gezin jarenlang verborgen hield voor de buitenwereld. © Rob Engelaar / ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.