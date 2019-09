Kindercircus zorgt voor glimlach bij ouderen in Meppel

Door te jongleren op een eenwieler zorgen jongeren voor een glimlach op het gezicht bij ouderen in het Irenehuis in Meppel. Kinderencircus Okidoki uit Meppel trekt langs de verzorgingshuizen in de regio om ouderen een leuke avond te bezorgen.

,,De reacties zijn altijd goed, we brengen toch iets naar de oudere mensen”, vertelt circusjuf Marie Tiggelman. De oudere jeugd van kindercircus Okidoki staat dinsdagavond in het Irenehuis van zorggroep Noorderboog vanwege een donatie van Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg Meppel en Omstreken.

Jonge kinderen

Door de gift van 1500 euro treden kinderen van het circus de komende maanden in meer verzorgingshuizen op. Bij het Irenehuis ontbreken de jonge kinderen. ,,Ze wilden dat we in de avond gingen optreden, maar de kinderen moeten op tijd naar bed. Twee andere voorstellingen doen we met de jongere groep in het weekend.”

Tiggelman, 21 jaar geleden de oprichter van Kinderencircus Okidoki in Meppel, geniet van de voorstellingen over een studentenhuis. ,,Voor mij staat circus voor feest. Het is niet competitiegericht en heel divers. Mensen kunnen dansen of trucjes doen. Voor iedereen zit er iets leuks tussen. Ik heb eerst in Amsterdam en Utrecht bij circusscholen gezeten, maar in deze regio had je dat niet. Daarom ben ik dit hier in Meppel begonnen.”