Kinderen doodgeschoten Veniger burgemeester blij met eerbetoon vader

De poging om een bermmonument te plaatsen op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog burgemeester Pieter Klaas Roege van Wanneperveen werd doodgeschoten door de Duitsers, maakt heel wat los bij zijn kinderen. De in Zwolle wonende Anja (84), Klaas (80) en Pieter (77) uit Leerdam zien het als ‘een mooi eerbetoon’ voor hun vader. De vierde en oudste telg, Jacco, is overleden.

Nadat de Stentor enkele weken geleden berichtte over de plannen voor een bermmonument aan de Driftlakenseweg, op de plek waar de burgemeester op 20 november 1943 werd gevonden, zijn er allerlei herinneringen boven komen drijven. ,,Onze moeder was een zorgzame, lieve vrouw, maar hier werd thuis nooit over gesproken’’, geven Anja en Klaas Roege aan. Veel van de verschrikkelijke gebeurtenissen op 19 november, toen de SD een razzia hield in Wanneperveen, en de daarop volgende nacht, was daarom in de vergetelheid geraakt.

Maar door de vondst van oude documenten en gesprekken die de kinderen nu met elkaar voeren komt er weer van alles boven, zo geven ze aan. Ook de kleinkinderen zijn erg geïnteresseerd in wat hun opa is overkomen. Bij hun schoonzus, de vrouw van de overleden Jacco, is een schat aan informatie opgedoken. ,,Daar in huis bleek een doos met allerlei spullen te zijn die ook wij niet kenden’’, zegt Klaas Roege.

Brief Koningin Wilhelmina

Tot de boven water gekomen zaken is een handgeschreven brief van Koningin Wilhelmina, die daarin haar deelneming betuigt aan de familie. En stukken van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. ,,In die brief uit oktober 1966 staat allerlei informatie over de razzia waarbij onze vader is opgepakt, en ook dat niet precies kon worden vastgesteld wie hem heeft doodgeschoten’’, vat Klaas Roege dat schrijven samen. ,,Als ik nu die stukken lees, krijg ik een brok in de keel. Heel veel wist ik niet. Het is wel heel lang geleden, maar zo krijgen we toch een mooi beeld van wie onze vader is geweest en hoe hij tegenover de Duitse bezetters stond.’’

De nacht van 19 op 20 november 1943 roept vage herinneringen op. ,,We waren nog heel jong en hebben er eigenlijk nooit veel van mee gekregen. Ja, we hebben gemerkt dat mijn vader ’s morgens vroeg werd gewekt en dat hij in zijn pyjama is meegenomen. Zo is hij ook gevonden’’, zegt Klaas Roege. Hij - toen vier jaar - werd wakker van het lawaai en begon te huilen, zo staat in artikelen over de razzia. ,,We hebben de auto horen wegrijden…’’ Het was Veniger Jan Siem Kleine die de gefusilleerde burgemeester de volgende ochtend vond in het bermgras van de Driftlakenseweg.

Na de Tweede Wereldoorlog vertrok de weduwe Roege met haar vier kinderen naar Zwolle, waar Anja en Klaas nog altijd wonen. Pieter, waarvan de burgemeestersvrouw in verwachting was op het moment dat de Duitsers hun gruweldaad pleegden, woont in Leerdam. De drie nog in levende zijnde kinderen leggen ieder jaar een krans bij het familiegraf, dat na een inzamelingsactie onder de bevolking in 1946 is voorzien van een gedenksteen met de tekst Gevallen voor het vaderland. Anja, Klaas en Pieter Roege zijn daar onlangs geweest met Arend Pluim, de initiatiefnemer voor het bermmonument.