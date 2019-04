Kinderen Eben-Haëzerschool hebben weer meeste kennis van verkeer in Genemuiden

Voor de vierde keer in vijf jaar tijd hebben kinderen van de Eben-Haëzerschool de hoogste score gehaald bij het verkeersexamen van de scholen in Genemuiden. Alle kinderen uit groep zeven kregen vrijdagochtend hun diploma en de klas kreeg een beker.

Dat deze school elk jaar zo goed scoort bij zowel het praktisch verkeersexamen als het theoretische gedeelte is volgens de leraressen bijzonder. ,,Dit had ik niet verwacht. Dit jaar staan we voor het eerst voor deze groep”, zegt juf Gerlies Slager. Hoe komt het dat ze zo goed scoren? ,,We hebben heel veel met verkeersborden geoefend en zijn het schooljaar er meteen mee begonnen”, zegt de andere leerkracht Jolanda Nijstad.

Hoogste score

De Eben-Haëzerschool had gemiddeld de hoogste score bij het theorie-examen en het laagste aantal fouten bij het praktijkexamen. Voor deze prestatie kregen ze een beker uit handen van wethouder Albert Coster van Zwartewaterland. ,,Er werden nog weleens fouten gemaakt door de bocht binnendoor te nemen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling”, was de belangrijkste tip van de wethouder.

,,Straks gaan ze allemaal naar de middelbare school het Pieter Zandt en moeten ze weten wat de verkeersregels zijn”, zegt verkeersouder Bert Boll over waarom het verkeersexamen zo belangrijk is. Volgens hem kunnen ouderen ook wel een verkeerslesje gebruiken. Ouders konden vorige week in Genemuiden meedoen, maar daar was geen animo voor. ,,Volwassenen maken regelmatig fouten in het verkeer. Het zou niet verkeerd zijn als de verkeerskennis van ouders ook bijgespijkerd wordt. Misschien moeten we een volgende keer specifieker mensen benaderen.”