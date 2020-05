Kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland zijn welkom in Steenwijkerland

Zo’n 170 Zwollena­ren beslissen over plan Van der Valk: wel/geen groot zonnepark?

26 mei Hotelketen Van der Valk wil in Zwolle een groot zonnepark bouwen, pal naast de snelweg. Goed voor de wereld, het imago en de portemonnee. De grond is al in het bezit, de locatie is geschikt bevonden en het geld is beschikbaar. Alleen: de toekan-gigant moet toestemming krijgen van de circa 170 inwoners van Tolhuislanden. En die krijgt hij niet zomaar.