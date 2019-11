Klaas Pompstra uit Oldemarkt Ondernemer van het Jaar in Steenwijkerland

De 56-jarige Klaas Pompstra van Metaalbedrijf J. Pompstra uit Oldemarkt is vrijdagavond tijdens het Business Gala in de Meenthe uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2019 van de gemeente Steenwijkerland. Hij is de opvolger van Renee Rook van Rook Pijpleidingbouw uit Heetveld.

Het in 1966 door zijn vader Johannes opgerichte bedrijf kan volgens juryvoorzitter Theo Bouius ‘zeker als een pareltje in de Kop van Overijssel worden beschouwd’. Klaas Pompstra is sinds 1984 actief binnen het familiebedrijf, dat vijftien medewerkers heeft, en zijn echtgenote Lammy houdt zich met de administratie bezig.

Metaalbedrijf J. Pompstra is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van bijzondere staalconstructies, trappen en hekwerken voor de woning- en utiliteitsbouw. ,,Als vormgever in staal heeft Pompstra een naam hoog te houden, waarbij met name veel eer wordt behaald met afwijkende opdrachten’’, aldus de jury in haar rapport. Voorbeelden daarvan zijn een brug over de Vecht bij Hardenberg, een brug met trap bij een metrostation in Amsterdam, het geraamte voor het Poldermuseum Nieuw Land in Lelystad, staalconstructies op de Tweede Maasvlakte, maar ook de glijbaan voor het plaatselijke zwembad en de de 23 meter hoge uitkijktoren bij de Woldberg, te zien vanaf de A32, die wordt geschetst als ‘een waar kunstwerk’.