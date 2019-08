Klaver Vastgoed wil juridische procedure om bouw gedempte Steenwijkerdiep

Veelpleger kort na vrijlating weer op dievenpad in Steenwijk en Havelte

8 augustus Hij was in februari vrijgekomen uit de gevangenis na twee jaar speciale opsluiting voor veelplegers. Maar de 38-jarige Jacobus H. ging in maart direct alweer in de fout in Steenwijk en Havelte. Althans, dat stelt de officier van justitie. Die eiste donderdag een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen hem.