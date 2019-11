‘Kleinere Knarrenhof Hasselt kan niet’

Die schrokken zich een hoedje toen ze in de nieuwbouwplannen zagen dat het groen, waarop ze al jaren uitkijken, grotendeels verdwijnt voor de bouw van een Knarrenhof. Maar volgens Prak, die zegt vier keer met ze te hebben gesproken, was dit december vorig jaar al duidelijk. ,,Wellicht dat het nu pas goed is doorgedrongen, maar voor de bouw is een deel van de groensingel nodig en moeten er bomen worden gekapt. En het plan inkrimpen tot minder dan de zestien woningen die we gaan bouwen kan niet. Dan is het plan van de baan’’, zegt Prak stellig. Hij geeft aan dat de afstand tussen de bestaande bebouwing en de Knarrenhof met 31 meter al erg ruim is. Bovendien wordt er groen terug geplant.