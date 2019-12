Kleurrijk lichtfestival Blokzijl krijgt vervolg

We moeten weer de ‘9 tot 5-mentali­teit’ omarmen: ‘je kunt niet altijd ‘aan’ staan en vlammen’

19 december Het zou goed zijn als we de 9-tot-5-mentaliteit weer omarmen. Dat vindt Milan van Bruggen van het Zwolse internetbureau Pixelpillow. Het bedrijf waarvan hij mede-eigenaar is, geeft het goede voorbeeld. ,,Het is beter voor de klant, voor jezelf, voor de baas, je werkgeluk én je privéleven.”