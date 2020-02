Klokken in toren Grote kerk Hasselt zwijgen door technische storing

Metaalbe­drij­ven Staphorst strijden via rechter over stukje weg op industrie­ter­rein

24 februari Is de Burgemeester Janssenstraat op industrieterrein De Baarge in Staphorst straks geen openbare weg meer? Wat betreft Dulasta Metaalbewerking wordt de weg inderdaad ‘aan de openbaarheid onttrokken’. Dat wil het bedrijf nu afdwingen via de Raad van State.