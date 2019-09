Klokken luiden nog niet in Staphorst

Het ontbrekende bedrag is nodig voor de daadwerkelijke bouw van de klokkenstoel aan de Olde Kerkhofsweg bij een van de drie kerkheuvels die Staphorst nog rijk is, inrichting van een weiland met toegangspaden en een kleine parkeerplaats. Voor de locatie is al een pachtovereenkomst gesloten met de grondeigenaar, de Hersteld Hervormde Gemeente.

Teleurstelling overheerst bij secretaris Fré Spijk van Stichting Historieherstel 2017, nu de gemeente niet over de brug wil komen. Maar het bestuur heeft zich nog niet neergelegd bij de afwijzing van de subsidieaanvraag door het college. Er is hoop dat de benaderde leden van de gemeenteraad alsnog de hand over het hart zullen strijken. Immers, de gemeente heeft op verschillende manieren laten weten grote waarde te hechten aan cultureel erfgoed. Al kent ook Spijk de berichten over een bezuinigingsoperatie van 6 miljoen euro, waardoor noodgedwongen een streep gaat door allerlei plannen.

Op ziel getrapt

De secretaris stoort zich met name aan het feit dat het college het stichtingsbestuur ervan beticht niet hard genoeg op zoek te zijn gegaan naar euro’s voor de realisatie van de ongeveer anderhalve ton kostende plannen. ,,Vooralsnog blijkt onvoldoende dat kansrijke subsidiebronnen zijn aangeboord’’, las Spijk in de van het college ontvangen brief. En die zin is volledig verkeerd gevallen. Spijk en zijn medebestuursleden stellen dat ze juist verschrikkelijk veel tijd in de fondswerving hebben gestoken en ook niet zonder succes. ,,En dat had de gemeente ook kunnen weten. Eén enkele vraag was goed geweest om een financieel overzicht te verstrekken. Ik heb een stevige brief teruggeschreven. We voelen ons echt op de ziel getrapt’’, aldus Fré Spijk.

Met enige trots zegt Spijk dat de stichting in twee jaar tijd ongeveer 80.000 euro bij elkaar heeft gescharreld, veelal subsidies voor educatief materiaal en niet voor de infrastructuur voor het herplaatsen van de klokkenstoel. ,,We hebben echt niet stil gezeten, en dat kunnen we ook aantonen. Maar op een gegeven moment ben je bij alle fondsen wel een keer geweest.’’ Stichting Historieherstel heeft nu de hoop gevestigd op de gemeenteraad. ,,We vragen niet om een bepaald bedrag, maar vragen de raadsleden om zelf de hoogte van een gemeentelijke bijdrage te bepalen. Zo kunnen ze laten zien wat ze voor de realisatie van het project over hebben.’’

Luidklokken

Het college van de gemeente Staphorst laat weten al 25.000 euro te hebben bijgedragen. Dat geld is gestoken in de twee bronzen luidklokken: restauratie van de Wou-klok uit de zestiende eeuw en het gieten van een replica van een klok uit 1417. Spijk ziet dat toch even anders. ,,Omdat de klokken gemeentelijk eigendom zijn, heeft de gemeente dus in eigen spullen geïnvesteerd. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar er moet niet de indruk worden gewekt dat wij 25.000 euro hebben gekregen.’’

Ondanks het op dit moment ontbreken van voldoende financiële middelen, gaat Stichting Historieherstel 2017 onverdroten en vastberaden door om het project tot een goed einde te brengen. Zo zijn deze week van eikenbomen de palen en dwarsstukken voor de klokkenstoel gezaagd bij Houtzagerij Talen. Het in elkaar zetten gaat gebeuren bij bouwbedrijf Jansen. ,,Gelukkig zijn er in Staphorst heel veel bedrijven en vrijwilligers die ons de helpende hand toesteken’’, aldus Fré Spijk. ,,Nu nog het laatste financiële steuntje in de rug van de gemeente. Als dat geld er niet komt, leveren we half werk.’’