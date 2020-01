Knarrenhof in Hasselt staat er nog lang niet

update Hardste groei aantal inwoners in Meppel

9:31 Er wonen steeds meer mensen in ons land en de drie gemeenten in Noordwest-Overijssel en het Zuidwest-Drentse Meppel hebben daarin ook hun aandeel. In totaal kwamen er in het afgelopen jaar in de vier gemeenten, waarvan Meppel het hardst groeit, 878 personen bij.