Cor van Dalen

Hasselt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland opteerde voor een plek in de nieuwbouwwijk Om de Weede, maar potentiële bewoners van de ouderenlocatie voelden meer voor een plek in of aan de rand van het centrum, zo laat Peter Prak van de landelijke stichting weten. Daarbij kwam de voormalige gemeentewerf aan het Tijlswegje als favoriete locatie naar voren, met uitzicht op het Van Stolkpark. vanwege die voorkeur heeft het college ingestemd met het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Na contacten met grondeigenaren heeft de stichting vastgesteld dat er aan het Tijlswegje voldoende grond is voor de bouw van zestien woningen.

De volgende stap is het doorrekenen van de financiële haalbaarheid van de plannen. Maar er zijn volgens het college voldoende aanknopingspunten om verder te gaan met de realisatie van een Knarrenhof. Binnenkort stellen gemeente en stichting een intentieovereenkomst op. Het college laat weten te hechten aan een goede betrokkenheid van de omwonenden. Peter Prak onderschrijft dat. “Nu gaan we eerst gaan het gesprek aan met de naaste buren en omwonenden. Want noaberschap is de belangrijkste eigenschap van Knarrenhof.”

Over wanneer er in Hasselt kan worden gebouwd is Prak voorzichtig. “Laten we maar zeggen dat als het erg mee zit dat we hopen misschien al eind 2019 te kunnen beginnen. Maar dat is beslist niet zeker.” Stichting Knarrenhof is al een aantal jaren in gesprek met de gemeente Zwartewaterland over de realisatie van een woonvoorziening voor ouderen in Hasselt. De stichting spreekt van sociale woonzorghofjes.