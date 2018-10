Knobbelzwaan verovert de meren in De Wieden

Boswachter Ronald Messemaker van Natuurmonumenten schat dat er zeker vijftienhonderd van deze indrukwekkende watervogels in De Wieden verblijven. Dat de meren in De Wieden populair zijn onder knobbelzwanen heeft te maken met de aanwezigheid van kranswier, waarmee ze zich voeden, zo geef Messemaker aan. ,,Een prachtig gezicht, al die kontjes omhoog en de nek diep in het water”, zegt hij.

Het aantal knobbelzwanen in De Wieden is de laatste jaren stabiel. Het gaat om overwinterende vogels die uit het noorden van ons land, Duitsland en Scandinavië naar De Wieden zijn afgedaald. Ook veel grote zilverreigers bivakkeren momenteel in de Kop van Overijssel, zoals langs het Zwarte Water en bij het Giethoornse Meer.

Momenteel zijn vrijwilligers bezig met het tellen van watervogels. Daarvoor is De Wieden een heel belangrijk gebied. ,,Je ziet hier vanaf oktober tot maart bijvoorbeeld grote aantallen brilduikers, grote zaagbekken en nonnetjes. Die halen hun voedsel allemaal uit de ondiepe meren van De Wieden", aldus Ronald Messemaker.

Weilanden