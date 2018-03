Knokpartij in keet De Kolk krijgt staartje

De vechtpartij van afgelopen vrijdagnacht in keet De Kolk in Genemuiden wordt verder door de politie onderzocht. Inmiddels heeft een 21-jarige betrokkene bij de schermutselingen tussen meerdere jongeren aangegeven aangifte te zullen doen.

De Genemuidenaar is na de vechtpartij behandeld in het ziekenhuis. ,,We stellen een onderzoek in naar het opstootje dat vrijdagnacht heeft plaatsgevonden", laat politiewoordvoerder Frank Brouwer desgevraagd weten. ,,Daarvoor willen we onder meer de camerabeelden gebruiken die bij de keet gemaakt zijn. Ook roepen we getuigen met beeldmateriaal op zich te melden."

Vijf politiewagens

De politie rukte vrijdagnacht met vijf politiewagens uit naar de keet aan de Hasselterdijk. Die is ooit door de gemeente zelf bedacht om een alternatief te bieden voor schuren, caravans en andere illegale jeugdhonken. Binnen zou een gevecht zijn uitgebroken, nadat vermoedelijk jongeren van een andere keet na eerdere onenigheden verhaal kwamen halen. Een van de betrokkenen liep daarbij een scheurtje in zijn maagwand op, heeft burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland vernomen. De matpartij is voor hem vooralsnog geen reden om de komende periode extra bewakers bij de deur neer te zetten, maar geeft wel aan de politie een oogje in het zeil te laten houden. ,,Gisteren heb ik nog met de gewonde gesproken", zei Bilder dinsdag. ,,Het ging naar omstandigheden goed, de jongen 'doet weer mee' en komt er wel bovenop."

Opschaling

De politie nam vrijdag het zekere voor het onzekere en koos bij het aanzien van de vechtpartij en de vele jongeren die bij keet De Kolk aanwezig waren onmiddellijk voor opschaling. Achteraf niet nodig, stelt burgemeester Bilder, omdat de gemoederen snel bedaarden. ,,Maar her en der in het land hoor je dat het voor komt dat dergelijke groepen zich bij een inzet tegen de hulpdiensten keren. Dat hebben ze hier willen voorkomen, maar achteraf was er geen sprake van."

Agressie tegen hulpdiensten