Koeienkeuring opnieuw gewonnen door Nijveense maatschap

De koe New Moore Esmeralda 38 van de maatschap Withaar-Prent uit Nijeveen is verkozen tot algemeen kampioen tijdens de winteravondshow van agrarische tentoonstellingsvereniging De Zuidwesthoek.

In de hal van Loonbedrijf Pieter van der Linde in Wanneperveen werd de lauwerkrans om de hals van de zwartbonte koe gehangen. Ook vorig jaar ging de voornaamste prijs naar een koe van de maatschap Withaar-Prent.

De winteravondshow van De Zuidwesthoek werd voor de 31ste keer gehouden en trekt talrijke koeienliefhebbers. Die zagen ruim negentig koeien en kalveren die schoongewassen en tot in de puntjes verzorgd op een dik pak stro stonden.

De opbrengst van de veiling is voor verzorgingshuis de Schiphorst in Meppel, dat in café de Halve Stuiver bewoners met dementie en familie een plek biedt voor gezelligheid en een fijn samenzijn.

Toiletteren

Tijdens de wedstrijd voor de jeugd was de beoordeling in handen van Frank en Laura Winter uit Vriezenveen. Ze wezen Jildou Prins en Reindert Talen aan als kampioen bij het toiletteren en voorbrengen in de twee leeftijdscategorieën.

De keuring van de koeien werd door de vele bezoekers met grote belangstelling gevolgd. Koeienkenner Ben Knoef trad op als jurylid en lette op duurzame, robuuste koeien. Knoef koos kampioenen in drie leeftijdscategorieën.