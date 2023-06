koek en zopie, klunen en stempelkaarten in Giethoorn met tropische temperaturen: ‘It giet oan’

Het is tropisch weer, de hemel is strakblauw, de temperatuur komt boven de 27 graden uit. Toch is het druk bij de ijsclub van Giethoorn. ,,In de winter organiseren we de dorpentocht, maar deze tocht is nu al twaalf jaar lang niet doorgegaan door gebrek aan ijs. Daarom organiseren we nu een dorpentocht per boot in plaats van op de schaats” vertelt voorzitter Koppers.