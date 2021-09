Komende jaren duizenden nieuwe woningen in Steenwijkerland: ‘Voorzieningen op peil houden’

De afgelopen tijd is uitgezocht hoe groot de lokale vraag naar nieuwe woningen in de gemeente Steenwijkerland is. Daaruit is naar voren gekomen dat er in de komende tien jaar behoefte is aan zo’n 1700 extra woningen verdeeld over hele gemeente Steenwijkerland. 800 daarvan moeten in Steenwijk komen, de rest wordt verdeeld over de andere kernen in Steenwijkerland. Daar bovenop moeten nog 800 tot 1200 woningen in Steenwijk komen voor mensen uit andere regio’s.