Komende jaren meer nieuwbouw van Wetland Wonen in Kop van Overijssel

Met de oplevering van negentien nieuwe huurwoningen in Vollenhove trapt woningbouwcorporatie Wetland Wonen een aantal nieuwbouwprojecten in verschillende kernen van de gemeente Steenwijkerland af. ,,In plaats van krimp zien we de komende jaren groei in onze woningaantallen", aldus directeur Marcel Timmerman.