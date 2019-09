Koning in Meppel: 'Hou Zuidwest-Drenthe zoals het is, want het is prachtig’

Toen had het Koninklijk paar er al een hele rit op zitten. Van GKN Fokker in Hoogeveen, via de Dwingeloo Radiotelescoop in Westerveld, 't Groen Hart in Veeningen door naar de Meppeler wijk Haveltermade. Waar ondanks een hoosbui, Meppelers geduldig wachtten op het hoge bezoek. Trees Ballhuis (69) uit Meppel kan niet wachten. ,,Toen ik nog in Den Haag woonde, maakte ik wel vaker koninklijke gebeurtenissen mee", vertelt ze. ,,Zoals de begrafenis van Wilhelmina. Nee, dan is dit veel leuker. En hen heb ik nog niet in het echt gezien.”

Dat wordt nog vrij lastig, want Truus krijgt concurrentie van een buurvrouw, met een opvallend accessoire: een papegaai. ,,Die heet Amalia", zegt de vrouw. ,,En ze kan het Wilhelmus zingen.” Vandaag helaas even niet, maar Koningin Maxima laat de vogel zonder enige aarzeling op haar hand balanceren.