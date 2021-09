Koning komt ‘vooral luisteren’ naar boeren en riettelers in Kop van Overijssel

Hoog bezoek in de Kop van Overijssel: op donderdagmiddag kwam koning Willem-Alexander langs bij twee boerenbedrijven in Steenwijkerland en Zwartewaterland. Stikstof, natuurherstel, een goede kostprijs voor de melk: alles kwam voorbij.

Toeval of niet, het weer is schitterend als de koning komt en wordt guur als hij weer gaat. In het tijdsbestek tussen de wisselende weersomstandigheden bezocht Willem-Alexander donderdagmiddag twee boerenbedrijven in de Kop van Overijssel.

Rietteelt in Sint Jansklooster

Hij begint zijn dag bij landbouw- en rietteeltbedrijf Slot in Sint Jansklooster. Met een grote hooiberg op de achtergrond vertellen vader en zoon Slot de koning over hun riet, hoeveel melkvee er in de wei staat, en hoe ze hun pinken over het water vervoeren. Of ze ook geregeld hebben dat dat voor de camera's even kan, wil de aanwezige pers weten. Maar goed weer regelen kostte al een lieve duit, knipoogt een woordvoerder.

Biologisch in Zwartsluis

Bij het landbouwbedrijf Weidevol in Zwartsluis, een biologisch bedrijf - in tegenstelling tot de ‘gangbare’ landbouw van riettelers Slot - hoort de koning onder meer hoe de familie Spans andere ondernemingen combineert met hun boerenbedrijf, zoals zaalverhuur. De familie Spans is ook nauw betrokken bij weidevogelbeheer: zo’n honderd hectare is daarvoor beschikbaar, en uiteindelijk komt er ook nog eens 2,7 miljoen liter melk per jaar van het land.

Yoghurt

De koning sluit de middag af bij het platform ‘Samen werkt beter’: een bont gezelschap van vijftien organisaties in de provincie Overijssel, die zich bezighouden met de wisselwerking tussen ecologie en economie. Met zijn voeten op de stang van de tafel benadrukt Willem-Alexander heel vaak dat hij er vooral is om te luisteren. Maar als hem gevraagd wordt of hij wel eens Weerribbenyoghurt eet op het paleis, moet hij stiekem toch toegeven dat hij vooral Griekse yoghurt oplepelt.

Dit bericht wordt aangevuld.

Volledig scherm © Wilbert Bijzitter