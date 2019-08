Koninginnepage gespot in De Wieden

Vlindertellers van Natuurmonumenten hebben de Koninginnepage gespot in natuurgebied De Wieden. En dat is volgens de Vlinderstichting heel bijzonder. Gemiddeld wordt er in ons land een per jaar gezien, en dat kunnen er wat meer zijn bij hele warme omstandigheden.

,,Dit soort waarnemingen maakt het werk heel leuk’’, zegt Lucy van der Sluijs uit Blokzijl, een van de twintig vrijwilligers die voor Natuurmonumenten in op pad zijn om vlinders te tellen. Helaas is het niet een officiële waarneming. ,,De telgegevens worden geregistreerd bij het Landelijk Meetnet Vlinders en voor een aantal zeldzame vlindersoorten zoals de Koninginnepage is een foto verplicht. n die hebben we niet.’’

De vlinderspotters van Natuurmonumenten hebben in De Wieden ook de nodige andere zeldzame vlinders gezien. ,,Aardbeivlinder, Zilveren maan, Groentjes, Metaal- en Sint-Jansvlinder’’, somt ze op. Ook werden opvallend veel Distelvlinders gezien. Van der Sluijs telt sinds 2015 vlinders in De Wieden. ,,Vroeger wilde ik dierenarts worden, maar uiteindelijk heb ik in mijn werkzame leven niets met natuur gedaan. Nu heb ik daar wel tijd voor. Je moet vooral een natuurliefhebber zijn en kennis is een pre, maar ook in de praktijk leer je veel van elkaar. Als je naar een telgebied vaart waar bijna niemand komt, heb je het idee dat je op vakantie bent.’’

Maar de vrijwilligers nemen hun werk heel serieus. Ze moeten bovendien aan de richtlijnen van het Landelijk Meetnet Vlinders voldoen. Zo is het voorschrift altijd met drie personen in een rechte lijn door een telgebied van vijf meter breed en 25 meter lang te lopen. Ook mag je bijvoorbeeld niet voor 10.00 uur tellen en moet informatie over het weer en andere omstandigheden worden genoteerd. De Wieden heeft vijftien telgebieden.

