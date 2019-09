Koninklijk lintje voor Harcourt (81) uit Steenwijk die toespraken schreef voor Martin Luther King

Burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland reikte de twee Koninklijke onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in het kader van de week van de Vrede. Annelies Klinefelter-Koopmans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, haar man Harcourt werd in 2009 al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, hij wordt nu bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.