Koninklijke eer voor kwart eeuw bij de brandweer

Brandweervrijwilliger Bert Weijs (53) uit Genemuiden is benoemd Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de korpsavond in Zwartsluis is Weijs koninklijk onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor het vrijwillige brandweerkorps in Genemuiden. Aan burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland de scheidend vrijwilliger de versierselen op te spelen, die horen bij de benoeming.

Bert Weijs trad op 1 september 1991 in dienst bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Kampen en werd vervolgens aangesteld tot aspirant brandwacht bij de vrijwillige brandweer Genemuiden. In 1992 werd Weijs brandwacht en een jaar later brandwacht eerste klas.

In 2002 werd hij bevorderd tot onderbrandmeester en van 2004 tot 2014 was hij postcommandant. Weijs sloot zijn brandweerloopbaan bij het korps Genemuiden in 2017 af in de functie van ploegleider. Op eigen verzoek is hem op 1 mei eervol ontslag verleend.

Weijs blijft na het neerleggen van zijn vrijwillige taken nog steeds nauw betrokken bij het brandweerwerk. Hij is beroepsmatig verbonden aan de Veiligheidsregio IJsselland.