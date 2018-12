Koninklijke familie op mozaïek Syrische kunstenaar

Sprookjes, muziek en oude ambachten op vernieuwde winterfair in Zwartsluis

12:20 Deventer is in december bekend van het Dickens Festival heeft. Zwartsluis wil in deze periode bekendheid verwerven met het Sprookjeseiland. Het is de nieuwe invulling die ’t Botterhuus geeft aan de winterfair. Die heeft zaterdag 8 december plaats tussen 15.00 en 20.00 uur rond ’t Botterhuus en op de turfeilandjes.