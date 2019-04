Koninklijke onderscheiding voor scheidend huisarts Zwartsluis

Boender heeft zijn huisartsenpraktijk met apotheek eind vorig jaar al overgedragen aan Mark van den Berg. Hij woont tegenwoordig in het buitengebied van de gemeente Zwolle. Volgens burgemeester Bilder stond Boender dag en nacht klaar voor de patiënt en ook naast zijn reguliere werk als huisarts gaf hij belangeloos extra zorg of persoonlijke aandacht wanneer dat nodig was. ,,Na werktijd bezocht hij zijn patiënten in de zieken- en verpleeghuizen. Door zijn betrokkenheid is hij vele families in Zwartsluis en Hasselt tot grote steun geweest.’’

Sjaak Boender was ruim veertig jaar huisarts in Zwartsluis. Daarnaast werkte hij als consultatiearts, keuringsarts bij de scheepvaart en vertrouwensarts bij het Agnieten College in Zwartsluis. In Hasselt was hij betrokken bij het Rode Kruis en in Genemuiden bij de de Hervormde Gemeente. Boender kwam vanuit het westen van het land naar Zwartsluis en was als arts in opleiding werkzaam in de praktijken van de huisartsen Van Geest en Kleingeld. Eerstgenoemde praktijk, met ongeveer 2400 patiënten, nam hij later over. Als verloskundige hielp hij bij ruim duizend bevallingen.