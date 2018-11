Kookboek ‘De varende chef’ van Martin Kruithof van De Lindenhof uit Giethoorn

‘The Beast’ van Royal Huisman uit Vollenhove wint Amerikaan­se prijzen

1 november Royal Huisman in Vollenhove heeft buitenlandse prijzen gewonnen met het superzeiljacht Ngoni. Op de eerste dag van de Fort Lauderdale International Boat Show in de Verenigde Staten zijn de jaarlijkse Superyacht Society Awards of Distinction uitgereikt. Huisman is winnaar in de categorieën Best Sailing Yacht 40m+ en Best Interior.