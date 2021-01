Koos Spee hekelt omstreden in- en uitrit in Hasselt: ‘Onbegrijpelijk dat provincie toestemming wil geven’

Verdachte van me­ga-cocaïnewas­se­rij uit Apeldoorn had opeens tonnen op zijn rekening, ‘maar ik heb van alles een bonnetje’

21 januari Een huurder van een loods in Apeldoorn en een ondernemer uit Beekbergen zijn opgepakt als verdachten in de zaak rondom de mega-cocaïnewasserij die in augustus werd ontdekt in een manege in Nijeveen. Apeldoorner Harold van T. en Ricardo F. uit Beekbergen ontkennen dat zij op de hoogte waren van het bestaan van het lab.