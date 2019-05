Kop van Overijssel wil hét kanoparadijs van Noordwest-Europa zijn

update - videoDe Kop van Overijssel als walhalla van de kanoërs in ons land. Alles is daarvoor aanwezig, zo menen de initiatiefnemer van wat de naam Kanoparadijs Weerribben-Wieden heeft gekregen. Die denken zelfs als groter en reppen al over ‘hét kanoparadijs van Noordwest Europa’.

Volledig scherm Jakob Ponstein van Marketing Oost (voor in de kano) en Oeds van den Berg van De Kluft paddelen langs een van de lodges met eigen aanlegplaats voor kanoërs © Pedro Sluiter Foto

Met de natuurgebieden de Weerribben (3500 hectare) en de Wieden (6500 hectare), in 2009 samen aangewezen als Nationaal Park, beschikt het Noordwest-Overijssel natuurlijk over schier onmetelijke mogelijkheden. Smalle slootjes, brede vaarten en flinke meren. Allemaal omgeven door wuivende rietpluimen, natuurgebieden, grasland. En dan zijn er nog de pittoreske waterdorpjes en gehuchten. ,,Met recht een kanoparadijs’’, zegt Jakob Ponstein van Marketing Oost. En zo gaat de Kop van Overijssel zich dan ook profileren.

Krachten bundelen

Daarvoor was het wel noodzakelijk dat de krachten werden gebundeld van iedereen die ook maar iets met de kanosport van doen heeft: kanoverhuurders, aanbieders aan overnachtingsmogelijkheden, kanoschool en natuurorganisaties Staatbosbeheer en Natuurmonumenten als eigenaren van grote delen van het gebied. Ruim twee jaar geleden is Ponstein begonnen om de de partijen bij elkaar te brengen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen. ,,Iedereen was maar wat voor zichzelf bezig en dacht op zijn of haar manier het wiel te moeten uitvinden. Maar bij iedereen was er de intentie om het kanoën onder de aandacht te brengen en om dat gezamenlijk te doen was iedereen voor te porren.

Na twee jaar is er een prachtig overkoepelend product waarbij de bezoeker kan vinden wat hij wil.’’ Volgende week vrijdag, tijdens de Landelijke Dag van het Nationaal Park, is de officiële lancering van het concept. Hiervoor zijn de bestaande kanoroutes in de Weerrribben en de Wieden aan elkaar gekoppeld en op verschillende plekken zijn er nieuwe lusjes toegevoegd.

Ongeveer twintig bedrijven hebben zich aangesloten bij het initiatief. Ze investeren fors. Samen leggen de ondernemers 250.000 euro op tafel. De provincie Overijssel draagt 100.000 euro bij. Dat geld wordt onder meer gestoken in marketingactiviteiten, het bundelen van het aanbod op een nieuwe website en het vernieuwen van de vloot. Oeds van den Berg van Recreatiecentrum De Kluft in Ossenzijl schaft alleen al vele tientallen nieuwe kano’s aan. Tien lodges op het recreatiecentrum zijn gebouwd aan het water en voorzien van een aanlegsteiger. ,,Kanoërs kunnen aanleggen bij hun huisje en stappen zo het terras op. Wat wil je nog meer’’, zegt Van den Berg.

Arrangementen

Eigenaren van een bed- en breakfast zijn ook aangehaakt. Fred van der Ende, die in Kalenberg De Vrijstaten runt: ,,De meerwaarde is de samenwerking, met elkaar het kanoën promoten.’’ Van der Ende zegt dat een aantal ondernemers al samen meerdaagse arrangementen aanboden voor wandelaars. Maar we bedachten: dat kun je natuurlijk ook doen met kanoërs. Die peddelen van accommodatie naar accommodatie, krijgen een lunchpakket mee voor onderweg en wij zorgen voor het vervoer van de bagage.’’

Niet alleen recreatieondernemers investeren. Ook Staatsbosbeheer doet mee, als een van de partners, en heeft in de Weerribben alle vlonders bij de kanoplaatsen vernieuwd om het in- en uitstappen te vergemakkelijken, zo laat boswachter én kanoliefhebber Egbert Beens weten. ,,In een kano ben je één met de natuur. Je hoort en ziet werkelijk alles. Wuivend riet, fluitende vogels, een vis die net boven het water springt.’’ En de Weerribben mag dan volgens de boswachter op het oog een doolhof van kleine slootjes lijken, de kans op verdwalen is niet zo gek groot. ,,Je komt altijd wel weer uit op de Kalenbergergracht. Bovendien, wie er met de kano op uitgaat, krijgt een kaart mee of gebruikt een app op de mobiele telefoon.’’

Namens de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) is Wim Lammerts uit Ruinerwold nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Kanoparadijs Weerribben-Wieden. Volgens hem dekt de naam de lading wel. ,,Het is met de Biesbosch een van de mooiste kanogebieden van ons land, en ook in Europa zou ik zo geen mooier gebied weten, ja wellicht de Mecklenburger Seënplatte bij Berlijn.’’ Lammerts, die vier jaar geleden aan de wieg stond van Kanovereniging De Wieden, heeft vooral een adviserende rol gespeeld. ,,Waar kun je goed varen, waar niet, welke boten schaf je aan. Dat soort praktische zaken. Veel van de betrokkenen dragen de kanosport een warm hart toe maar missen net even de specialistische kennis.’’ Hij zegt dat het goed gaat met de kanosport. ,,Al vergrijst die wel maar dat is inherent aan de maatschappij. Maar je kunt wel tot je tachtigste blijven peddelen