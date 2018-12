Kringloop Steenwijk zit al op een miljoen kilo goederen

Vorig jaar zamelde Kringloopwinkel Steenwijk een kleine 900.000 kilo goederen in. ,,Deze trend is buitengewoon zorgelijk’’, aldus Jolanda Vermaire, die aan de andere kant blij is dat de mensen de kringloopwinkel weten te vinden. Volgens haar wordt de afvalberg alleen maar hoger. In 2017 werd door de 206 kringloopwinkels, aangesloten bij de Brancheverening Kringloopbedrijven Nederland, in totaal 140 miljoen kilo goederen ingezameld. ,,Het zou al veel helpen wanneer we goederen langer gaan en kunnen gebruiken.’’