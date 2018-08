Kruipend naar de caravan op nieuwe camping Dicky Woodstock

Vanaf half 9 's ochtends druppelen mensen binnen op de camping, die nu maar een paar meter verwijderd is van de ingang van het festival. Campers, (sta)caravans, tentjes en partytenten, variatie is er in ieder geval. Maar het belangrijkste? Bier drinken, is de conclusie na een rondvraag op de camping.

Remco Jager uit Friesland slaapt met zes vrienden voor het eerst op de camping bij Dicky Woodstock. ,,Vorig jaar was ik er één dagje en dit jaar staan we er gelijk met de hele vriendengroep." Hij heeft een stacaravan 'op de kop kunnen tikken', vertelt hij. ,,We hebben dat ding helemaal omgebouwd, dus dat slapen komt wel goed."

De camping

Voorgaande jaren werd de camping extern geregeld, maar na dertig jaar doet het festival het zelf. ,,Er komt ineens veel bij kijken, je moet een hele camping opzetten", vertelt voorzitter Henk Kranendonk. ,,We hebben apparatuur aan moeten schaffen, je bent langer bezig met de opbouw, maar het is het wel waard hoor. Kijk nou, wat een mooie camping we hier hebben."

Volledig scherm Deze campinggasten zoeken de schaduw op, op de camping van festival Dicky Woodstock © Wilbert Bijzitter

De Dicky Woodstockcamping wordt niet alleen gebruikt voor slapen. De organisatie biedt een vers ontbijtje aan, maar ook een heuse trouwceremonie en die ludieke actie krijgt van de campinggasten direct aandacht. ,,We hebben op donderdagochtend al elf aanmeldingen voor het trouwen", zegt Kranendonk. ,,Daar komen nog wel meer bij. We hebben een regel dat ongehuwde stelletjes niet samen in een tent mogen slapen, dus dan kunnen ze trouwen voor dit weekend." Kranendonk gniffelt. ,,We hebben ook een pastoor en een kapel, alles er op en er aan." Er zit ook nog een bonus in voor het stelletje dat het best gekleed naar de trouwerij komt: een overnachting in de 'Wipkip', een bruidssuite.

Beter dan eerst

De neven Hornstra zijn erg tevreden over de nieuwe camping. ,,We kunnen mooi doorlopen, het is sneller dan op de Schapenweide, de camping van vorig jaar. En het ruikt hier beter", zegt Henk Hornstra. De mannen beginnen te lachen. Hun tenten staan op, in de brandende zon opgezet, maar de temperatuur gaat geen probleem worden. ,,Veel vocht binnenkrijgen. Gewoon genoeg bier drinken", heeft Wichard Hornstra als oplossing.