Kruisboog niet meer te koop bij bol.com na video van Meppelse vlogger

Van der Meulen wil via zijn youtubekanaal Vrije Vogels misstanden aan de kaak stellen. Hij besloot zich in de aanschaf van kruisboogwapens te verdiepen naar aanleiding van ervaringen van vrienden, zegt hij. ,,Dit zijn wapens die je onder de 18 niet mag kopen maar ik vroeg me af hoe het met de controle zit. Als je een pakje sigaretten in de winkel koopt heb je te maken met leeftijdscontrole, maar wat als je zo'n wapen via internet aanschaft?''

Thuisbezorgd

De Meppelaar is 21 maar deed zich bij de aanschaf voor als minderjarige. Bij een webshop die kruisbogen verkoopt moest hij een legitimatie opsturen. ,,Maar toen ontdekte ik dat diezelfde winkel ook via bol.com deze kruisboog aanbiedt. En daar was geen leeftijdscontrole. Ik kreeg het ding keurig thuisbezorgd, zelfs zonder dat ik ervoor hoefde te tekenen.''

Verboden

Volgens bol.com werd de kruisboog aangeboden en geleverd via een verkooppartner van de webwinkel. 'Met elke verkooppartner die via bol.com verkoopt, worden duidelijk afspraken gemaakt. Zo staat in onze verkoopvoorwaarden dat je je als verkoper uiteraard aan de wet moet houden en geen verboden artikelen mag verkopen. Alle partners uploaden dagelijks hun eigen assortiment en kiezen daarbij hun eigen productcategorie/omschrijving/specificatie in onze winkel', schrijft het bedrijf in een schriftelijke verklaring.

Offline